РФ скрывает реальные потери в войне: Геращенко назвал примерное количество убитых

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко предположил, что на войне против народа Украины погибли не менее 25-27 тысяч оккупантов. Однако число может быть гораздо больше.

Об этом он сообщил во время прямого эфира на своем YouTube-канале. Геращенко отмечает, что реальная статистика потерь среди личного состава армии РФ доступна только противнику. "Когда наносились по 10 раз удары, например по Чернобаевке, то точное количество погибших знают только россияне", – комментирует чиновник.

По его словам, у Кремля есть все данные по потерям, но он не разглашает их. "Вопрос не в том, сколько погибнет россиян, а в том, как это будет преподноситься в их СМИ. Они тщательно скрывают количество погибших и говорят, что погибли 2-3 тысячи человек. Это ложь", – констатирует Геращенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по последней сводке Генштаба, ВСУ ликвидировали по меньшей мере 23,2 тысячи оккупантов.