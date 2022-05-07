РФ разбомбила родной город и место захоронения летчика, которого разместили на 'плакатах победы' в Москве

На плакатах, которыми в преддверии 9 мая рашисты обвешали Москву, изображен легендарный воздушный ас Петр Дзюба. Но авторы плаката, на которых рядом с лицом Героя СССР стоят цифры "1945-2022" не сообщают, что он был украинцем, а российские оккупанты разбомбили его родное село в Донецкой области.

Также умалчивает пропаганда государства-агрессора о том, что россияне обстреляли харьковское кладбище, где похоронен герой Второй мировой войны. Об этом сообщил известный российский врач-травматолог Андрей Волна.

"Символика цифр. Символика дат. Всю Москву завесили плакатами "1945 - 2022". При этом отмечу, что вот на этом плакате лицо советского лётчика - это фотопортрет легендарного украинского (советского) воздушного аса - Героя СССР Петра Петровича Дзюбы", - обратил внимание на то, чьим именно лицом и героизмом решили прикрыть свое подлое агрессивное вторжение в Украину кремлевские рашисты.

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Врач также рассказал о том, о чем точно не знают миллионы россиян, ежедневно наблюдающих лучезарную улыбку украинского героя на плакатах, оправдывающих уничтожение его нации - украинцев.

"Пётр Петрович родился в поселке Константиновка (ныне город. – Ред.) Донецкой области Село разбомблено в 2022. Умер же легендарный лётчик в Харькове уже в середине 60х и похоронен на Кладбище N10. Это в районе "Новая Бавария", что подвергся удару в марте 2022. Кладбище тоже пострадало", - написал Волна.

"Так может в этом и есть символика цифр? Некий символ этих дат?" - резюмирует россиянин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в разрушенном Мариуполе оккупанты установили памятник бабушке с советским флагом. Российские агрессоры превратили в символ войны в Украине пожилую женщину, которая перепутала украинских воинов с россиянами - и вышла встречать их с советским флагом.

Бабушку сразу же сделали символом "пророссийской Украины", которая якобы ждет-не дождется убийц, насильников и садистов из России. Ее образ в РФ печатают на бордах и шевронах, рисуют на стенах зданий и вырезают из дерева, ей устанавливают памятники разной степени уродливости.

Однако сама бабушка нанесла сокрушительный удар по российской пропаганде. После того, как к ней во двор прилетела российская мина, а украинские воины, помогающие старушке, рассказали и показали ей последствия прихода "освободителей" в Бучу - она прозрела и теперь не хочет и слышать о России. Анна Ивановна также признается, что ей больно от того, что российские пропагандисты переврали ее истинные мотивы - и сделали "предательницей".