РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на восточном направлении: уничтожено около 280 оккупантов

Защитники Украины отбили 6 атак российских оккупантов на восточном направлении в течение 1 апреля. В результате было ликвидировано еще около 280 захватчиков.

Об этом сообщило оперативно-тактическое командование "Восток" в Facebook. Враг пытался большими силами прорвать оборону ВСУ, однако потерпел очередную неудачу.

Российская армия потеряла еще 6 танков, 22 бронетранспортера, 19 боевых машин пехоты, 6 минометов и артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 14 единиц автомобильной техники и 3 беспилотника.

"Российские фашисты знают, что идут на верную смерть, но с готовностью расстаются с жизнью, следуя непонятной, искривленной жесткой пропагандой логике. Зачем? Почему? Пожалуй, мы этого не узнаем, у мертвых рашистов не спросишь", – отметили в сводке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля в Украине было ликвидировано более 17700 российских оккупантов. Также враг продолжает терять боевую технику, лишившись, в частности, более 600 танков, а также свыше 270 вертолетов и самолетов.

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