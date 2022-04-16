РФ пытается штурмовать вдоль всей линии фронта, сохраняется угроза ракетных ударов из Беларуси – Генштаб

Россия продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия по всей линии фронта, также сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook по состоянию на 52-е сутки героического противостояния Украины российскому вторжению. Отмечается, что противник наносил авиационных и ракетных ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам с привлечением воздушного и морского компонентов.

Из-за войны в Украине перенесена ротация сирийских военнослужащих, воюющих на стороне РФ, а также в России проводится агитация находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от 3 месяцев до 1 года.

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В Генштабе также конкретизировали ситуацию по регионам:

на Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Зафиксировано перемещение по железнодорожному транспорту с территории Беларуси российских десантников. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры из Беларуси;

Северское направление – противник завершает перегруппировку войск Центрального военного округа. Вероятно, оккупанты продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории РФ;

Слобожанское направление – основные усилия врага сосредотачиваются на перегруппировке, усилении группировки своих войск и продолжении удержания позиций в районе Харькова;

на Изюмском направлении усилия оккупантов сосредоточены на удержании занятых рубежей и позиций в районе населенных пунктов Сухая Каменка, Сулиговка, Бражковка, Малая Камышеваха и Андреевка. Враг в течение суток предпринял попытку проведения наступательно-штурмовых действий и пытался продвинуться вглубь населенного пункта Довгенькое, понеся значительные потери. Противник будет пытаться возобновить наступление в направлении Барвенково и Славянска;

на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются осуществлять огневое влияние и вести штурмовые действия на большинстве направлений. Вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях. В то же время, наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния подразделений 1-го армейского корпуса, действующего на Донецком направлении из-за значительных потерь подразделений, пополнение которых произошло за счет мобилизованных.

В Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивал на попытках установления полного контроля над территорией Херсонской области и удержании занятых позиций. Продолжается устрашение и террор мирного населения, а также призывы к сотрудничеству с оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации Минобороны, российская армия продолжает активно готовиться к новому наступлению на востоке Украины. Среди прочего, оккупанты подготавливают медицинскую инфраструктуру для принятия раненых и территорию Беларуси – для запуска ракет. Захватчики активизировались, наступление может быть очень масштабным.