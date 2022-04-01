РФ проводит передислокацию войск из оккупированных районов Грузии для наступления на Украину, – британская разведка

Британские разведчики сообщили, что страна-оккупант Россия решила перебросить в Украину часть своих войск из оккупированных районов Грузии. Вероятнее всего, ранее этого в планах РФ не было.

Информация разведки обнародована на Twitter-странице Министерства обороны Британии. Как сообщается, на такой шаг агрессор пошел, чтобы усилить свои позиции в войне против украинского государства. Это говорит о большие потерях РФ при вторжении в Украину.

Также отмечается, что около 1200-2000 военных Российской Федерации реорганизуются в три батальонные тактические группы.

"Маловероятно, что Россия планировала создавать подкрепление таким образом. Это свидетельствует о непредвиденных потерях, которые она понесла во время вторжения", – говорится в отчете.

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30 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что РФ перебрасывает в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии – Южной Осетии и Абхазии. Всего созданы пять батальонно-тактических групп (БТГр) общей численностью около 2000 человек.

Позже стало известно, что около 300 военных из Южной Осетии отказались воевать и вернулись домой. Солдаты-контрактники из непризнанной псевдореспублики рассказали, что их фактически отправили на смерть. Много военных погибло, а военное руководство не хотело даже собирать с поля боя тела.

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