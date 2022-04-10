РФ продолжает атаковать инфраструктурные объекты Украины с высоким риском нанесения вреда населению – британская разведка

Российские оккупанты продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. При этом своими действиями они создают высоким риском причинения вреда мирному гражданскому населению.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. В качестве примера они привели недавний случай, когда захватчики повредили цистерну с азотной кислотой возле Рубежного на Луганщине.

Отметим, что россияне прицельно били по промзоне. Местным жителям сказали не выходить на улицу, чтобы защититься от ядовитых испарений, однако вскоре стало известно, что пары от цистерны ветром отнесло на позиции российских захватчиков под Кудряшовкой и Варваровкой.

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Также, по данным британской разведки, россияне применяют в Украине самодельные взрывные устройства. Ими они наносят потери гражданскому населению, снижают его моральный дух и ограничивают свободу передвижения украинцев.

Нередко фиксируются случаи минирования оккупантами объектов гражданской инфраструктуры. Мирные жители могут попросту не заметить растяжки или не понять, что именно перед ними, и случайно подорваться. На это, вероятно, и рассчитывают военнослужащие страны-агрессора России, цель которых – убить как можно больше украинцев.

На это указывают действия захватчиков на временно оккупированных территориях, где после их освобождения обнаруживают массовые захоронения замученных и расстрелянных мирных жителей. Их россияне также берут в заложники и используют как "живой щит".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оккупанты не прекращают наносить авиационные удары и вести обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.