РФ перебрасывает в Украину 'добровольцев', оккупанты частично блокируют Харьков и наносят удары по Мариуполю – Генштаб

Вооруженные силы Украины накануне отбили шесть атак оккупантов на Донетчине и Луганщине, уничтожив три вражеских артиллерийских системы и две машины. Воздушные силы сбили российский самолет Су-25, отмечая, что противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

Вместе с тем захватчики блокируют Харьков и наносят удары по Мариуполю, а также продолжают переброску сотен так называемых добровольцев. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сводке по российскому вторжению состоянием на утро 13 апреля (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на 49-е сутки войны враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.

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До 26 апреля РФ ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма "желтый уровень террористической угрозы". Такие мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава в Украину.

Продолжают захватчики и переброску "добровольцев". По имеющейся информации, в Ленинградской области РФ сформирован батальон численностью около 400 человек. В него вошли исключительно военнослужащие, которые имеют боевой опыт. Направили новых оккупантов в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой путинской армии.

В то же время на Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания украинских Сил обороны.

На Слобожанском направлении продолжаются частичная блокировка и артиллерийские обстрелы Харькова. На некоторых временно занятых территориях оккупанты прибегают к формированию подразделений "народной милиции".

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Наступление ведет в районе металлургического комплекса "Азовсталь" и морского порта.

На Южнобужском направлении враг пытается овладеть отдельными населенными пунктами, но успеха не имеет.

"Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" – отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская Госпогранслужба усилила меры безопасности на границе с Беларусью, а также на участке с оккупированным Приднестровьем (Молдова). Пограничники готовы дать отпор врагу, если тот прибегнет к наступлению на новых направлениях.