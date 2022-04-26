РФ ответила новыми угрозами на позицию Британии по ударам вглубь страны-агрессора

В Министерстве обороны России пригрозили Великой Британии "пропорциональным ответом" на провоцирование Лондоном Киева по нанесению ударов вглубь страны-агрессора. Ответ обещают предоставить незамедлительно.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, которое распространили российские СМИ. В российском оборонном ведомстве обратили внимание на заявление министра Вооруженных сил Великой Британии Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по объектам в РФ британским оружием.

При этом в Минобороны России отметили, что российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия решений в Киеве.

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"Советники из западных стран, находящиеся в украинских центрах принятия решений, не обязательно будут проблемой для ответных действий России", – заявили в МО РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр Вооруженных Сил Великой Британии Джеймс Хиппи заявил, что Украина имеет законное право атаковать цели на территории России. По его словам, это можно делать из-за нарушений РФ украинских границ и военного вторжения в нашу страну.