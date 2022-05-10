РФ отстает от графика на Донбассе и юге Украины, ни одна из целей не достигнута – The Guardian

Высокопоставленный чиновник из Министерства обороны Соединенных Штатов убежден, что российские оккупанты в Украине сильно отстают от графика по так называемой спецоперации. Свое вторжение на Донбасс фашисты планировали совершить на две недели раньше.

Слова представителя Пентагона передает издание The Guardian. По его словам, глава Кремля Владимир Путин не смог достичь ни одной стратегической цели ни на востоке, ни на юге страны, но продолжает лелеять надежду.

"Это касается и других задач, включая и столицу Украины, Киев. Армия оккупантов не справилась с задачей в назначенные сроки и пока успешного финала для нее не предусмотрено", – заметил американский чиновник.

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Напомним, что на 76-е сутки полномасштабной войны против Украины войска России сосредоточились на атаках в восточной операционной зоне, Слобожанском, Донецком направлениях и в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Наземные вражеские подразделения усиливают авиационные группировки, которые продолжают бомбить города и села.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты беспощадно обстреливают убежища завода "Азовсталь" в Мариуполе, уничтожив уже второй подземный госпиталь. Медикам все тяжелей спасать раненых военных.

В то же время сами бойцы из полка "Азов", стоящие на защите блокадного Мариуполя, показали кадры разрушенного города и условия, в которых им удается выживать после эвакуации всех мирных жителей.