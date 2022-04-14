РФ остановит выпуск своих гиперзвуковых ракет "Кинжал", – эксперт
Россия лишилась возможности продолжать программы по производству современного вооружения. В том числе гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который ВС РФ применяли против Украины.
Страна-агрессор якобы не сможет не только производить новые ракеты, но и модернизировать существующие. Причины в эфире телемарафона пояснил Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.
По его словам, ранее российский оборонно-промышленный комплекс уже имел проблемы – такие как задолженности перед банками, невыполнение оборонного заказа в 2018-2019 годах и другие.
А после дополнительных санкций Запада, которые коснулись именно сектора оборонной промышленности, РФ фактически лишилась доступа к ключевым элементам, необходимым для модернизации и производства современного вооружения.
Мусиенко утверждает, что ныне со страной-агрессором не хотят "связываться" даже Азиатские государства, с которыми Кремль пытался "установить контакты".
"На сегодня можно сказать, что комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы, как с "Кинжалом", другим гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена", – подчеркнул эксперт.
Руководитель Центра военно-правовых исследований назвал это позитивным сигналом для Украины. Он подчеркнул, что так у РФ "все уменьшается и уменьшается" количество технологий и возможностей для производства и пополнения своих военных арсеналов, которые она может использовать в войне.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 20 марта российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. В результате действий врага были повреждены дома и уничтожен торговый центр, где вспыхнул пожар.
Бывший военный подтвердил, что по спальному району украинской столицы вражеская армия запустила гиперзвуковую ракету "Кинжал". Он назвал это военным преступлением.
Позже Россия призналась в запуске ракет, вероятно, "Кинжал" по целям в западных регионах Украины. Предполагается, что использованием такого вооружения страна-арессор пыталась скрыть провал своей армии в наземной военной кампании.