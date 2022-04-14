РФ остановит выпуск своих гиперзвуковых ракет 'Кинжал', – эксперт

Россия лишилась возможности продолжать программы по производству современного вооружения. В том числе гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал", который ВС РФ применяли против Украины.

Страна-агрессор якобы не сможет не только производить новые ракеты, но и модернизировать существующие. Причины в эфире телемарафона пояснил Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его словам, ранее российский оборонно-промышленный комплекс уже имел проблемы – такие как задолженности перед банками, невыполнение оборонного заказа в 2018-2019 годах и другие.

А после дополнительных санкций Запада, которые коснулись именно сектора оборонной промышленности, РФ фактически лишилась доступа к ключевым элементам, необходимым для модернизации и производства современного вооружения.

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Мусиенко утверждает, что ныне со страной-агрессором не хотят "связываться" даже Азиатские государства, с которыми Кремль пытался "установить контакты".

"На сегодня можно сказать, что комплектующих, сырья и необходимых элементов для того, чтобы продолжать такие программы, как с "Кинжалом", другим гиперзвуковым оружием и тому подобное, Россия фактически лишена", – подчеркнул эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований назвал это позитивным сигналом для Украины. Он подчеркнул, что так у РФ "все уменьшается и уменьшается" количество технологий и возможностей для производства и пополнения своих военных арсеналов, которые она может использовать в войне.

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