РФ не сможет скрыть удар по драмтеатру в Мариуполе: появилось видео, снятое сразу после бомбардировки

В сети появилось видео, снятое очевидцами сразу после бомбардировки Россией драматического театра в Мариуполе. Благодаря этим кадрам агрессору не удастся скрыть тот факт, что именно оккупанты нанесли мощный удар по убежищу, где были сотни мирных жителей, среди которых было много детей.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Автором видео является Telegram-канал "Мариуполь Сейчас" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это видео нивелирует любые попытки сфабриковать фейк о героическом полке "Азов". Забирайте. Единственное требование при использовании – указывать правообладателя Телеграм-канал "Мариуполь Сейчас". Информация – это оружие. Победим вместе!" – подчеркнул Андрющенко.

Видео дня

Люди, ставшие свидетелями обстрела, рассказали, что кроме сверхмощной авиабомбы на драмтеатр сбросили еще несколько снарядов, что спровоцировало дополнительное горение.

Отметим, что ролик снимали сразу после обстрела, и в этот момент оккупанты еще раз открыли огонь по этому району – над городом снова летел российский самолет.

Это доказывает, что никакой "базы "Азова" там не было и быть не могло, а обстрел осуществили именно россияне, потому что украинские военные не стали бы сами бить по своим позициям.

Напомним, что российские оккупанты знали, что на момент бомбардировки драмтеатра в нем находились дети. Это подтвердили данные американской разведки. Тогда погибло около 300 человек.

Российские пропагандисты выложили в сеть видео, на котором видны тела гражданских. Показав тела убитых мирных мариупольцев, они достигли кардинально другого эффекта, чем планировали. Ведь это доказывает: никакого "штаба "Азова" в драмтеатре не было. Рашисты умышленно убили беззащитных женщин и детей.

Видео содержит нецензурную лексику, 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта самолет-бомбардировщик оккупационных войск РФ сбросил сверхмощную авиабомбу на здание драматического театра в центре Мариуполя. В здании от обстрелов скрывались сотни людей, в том числе с детьми.

Еще одна бомба была сброшена на бассейн, где скрывались женщины и дети.