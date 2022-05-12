РФ не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины подразделений – разведка

Страна-агрессор Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных из Украины военных подразделений. Технику начинают снимать со складов, но не способны перебросить ее в боевые части, руководство которых в итоге просто лжет о полной укомплектованности и обеспечении.

О проблемах в рядах путинской армии информирует Главное управление разведки украинского Минобороны в Facebook. Специалисты отмечают, что ощутимый упадок военно-промышленного комплекса РФ является следствием экономических санкций, наложенных ведущими государствами мира за вторжение.

Отмечается, что, утратив во время войны в Украине значительную часть своего военно-технического потенциала, россияне уже вынуждены поставлять в подразделения, которые понесли невосполнимые потери, технику и вооружение, произведенные 50-60 лет назад.

Видео дня

"Однако такая ситуация не смущает руководство Кремля, которому безразлично, сколько "пушечного мяса" и на чем отправлять в бой за будущее "русского мира". Всегда найдется что-то, десятилетиями ржавеющее на складах, что не захотели в свое время закупать даже страны третьего мира", – сыронизировали в украинской военной разведке.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящий момент большинство техники не могут даже доставить в подразделения со складов долгосрочного хранения в РФ. Однако военных принуждают ее принимать, докладывая командованию о якобы полной укомплектованности и обеспечении боевых частей.

Так, только в апреле с российских баз хранения снято:

18 самоходных артиллерийских установок "Мста-С" из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения Восточного военного округа (Уссурийск, Приморский край);

28 САУ "Акация" из 94-го арсенала ГРАУ (Омск);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация" и 20 САУ "Гвоздика" из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.);

15 реактивных систем залпового огня "Ураган" и 11 тактических ракетных комплексов "Точка-У" из 109-го арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.).

В ГУР Минобороны Украины добавляют, что восстановление боеспособности и укомплектования войск Западного военного округа РФ осуществляется, среди прочего, за счет вооружения и военной техники, снятых с хранения 239-го центра обеспечения мобилизационного развертывания (Богучар).

"Теперь проржавевшее и гнилое военно-техническое эхо кремлевского "великого прошлого" становится основой российского "настоящего", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, введенные санкции вынудили РФ использовать в некоторой военной технике компьютерные чипы от посудомоек и холодильников. Такие полупроводники украинские военные находили в вооружении и средствах передвижения оккупантов.