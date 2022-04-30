РФ, нарушая конвенцию, пытается обменять гражданских на военнопленных, - Верещук
В нарушение Женевской конвенции Российская Федерация совершает попытки обменять захваченных оккупантами гражданских украинцев на своих военных, попавших в плен. Украинская сторона отказалась от проведения такого обмена.
Киев потребовал от Москвы вернуть насильно депортированных на российскую территорию украинских граждан домой. Об этом в комментарии ВВС сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Она напомнила, что обмен гражданских заложников на военнопленных запрещен Женевской конвенцией 1947 года. И Россия обязана вернуть насильно вывезенных в РФ украинцев без каких-либо условий или ограничений.
По данным министра, Украина получает все больше данных об огромном количестве насильно вывезенных на территорию России украинцев после начала вторжения 24 февраля. Их оккупанты используют в качестве заложников.
"Поэтому они захватили всех этих заложников — мирных жителей, женщин, работников местных советов, чтобы попытаться их использовать. Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Нам известно, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова", — сказала Верещук.
Особенно неохотно рашисты отдают именно украинок.
"Женщин мы достаем чуть ли не плоскогубцами. Теперь мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке. Вот так мы пытаемся хоть как-то спасти наших женщин и мирных жителей", - подчеркнула министр.
Она рассказала о том, что в ходе одного из последних обменов Россия отдала Украине 9 гражданских с тяжелейшими травмами, в том числе с ампутациями, выполненными в РФ. Людей оккупанты пытали.
"В этом обмене были люди с тяжелыми травмами — ампутированные конечности, сепсис, другие тяжелые травмы. Были явные следы пыток. Истории, которые они нам рассказывали, ужасны", — сообщила Верещук.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прокуратура сообщила о подозрении в пытках мирных жителей Бучи 10 военным армии РФ. Все они служат в 64 отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, которой президент России Владимир Путин дал почетное звание "за массовый героизм". Именно эта бригада отличилась наибольшими зверствами на Киевщине.