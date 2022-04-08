РФ нанесла ракетный удар вблизи Одессы: в ОВА сообщили детали

В ночь на пятницу, 8 апреля, российские фашисты нанесли ракетный удар с берегового ракетного комплекса "Бастион" по поселку Красноселка в Одесской области. Есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видео-обращении. Он также рассказал, что днем враг снова атаковал Одесщину и нанес ракетный удар неподалеку от областного центра (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"К счастью, пострадавших нет", – отметил Марченко

Глава ОВА отметил, что учитывая теракт путинской армии в Краматорске и из-за угрозы ракетного удара по Одессе он дал распоряжение ввести комендантский час в самом городе и области – с 21:00 9 апреля до 6:00 11 апреля.

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"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры необходимы для вашей безопасности и сохранят вашу жизнь", – подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад по Одессе российские оккупанты нанесли ракетный удар. Тогда он пришелся по базам хранения топлива.