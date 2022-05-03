РФ намерена отрезать Украину от Черного и Азовского морей – Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о целях РФ в войне против нашей страны. По ее словам, оккупанты намерены отрезать Украину от Черного и Азовского морей.

Об этом Маляр сказала 2 мая в эфире всеукраинского телемарафона. Захватчики не оставляют попыток воплотить этот свой план в жизнь.

Замглавы Минобороны добавила, что войска РФ сейчас пытаются выйти на границе областей не только на Донетчине и Луганщине.

То же самое оккупанты сейчас делают и в Херсонской, и Харьковской областях.

Отметим, что у США есть "высоко достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать оккупированные Донецкую и Луганскую области. Также у разведки есть информация о планах создать так называемую "Херсонскую народную Республику" с последующей ее аннексией.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, на одном из направлений Вооруженные силы Украины отбросили противника на 40 километров восточнее от Харькова.

В целом в Харьковской области, в частности в районе Изюма, продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины проводят в регионе несколько успешных боевых операций.