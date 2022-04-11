РФ накапливает силы для наступления, ее конечной целью является вся Украина – Минобороны

Военная обстановка в Украине на 47-й день открытого вторжения РФ не свидетельствует ни о какой стабилизации. Враг продолжает накапливать силы, а его конечной целью является вся страна.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Мнением она поделилась в эфире всеукраинского телемарафона, который доступен на YouTube.

"Люди ждут какие-то новости каждый день, но военные операции занимают дни, а иногда недели. И то, что сейчас кажется якобы определенной стабилизацией, на самом деле это не так", – подчеркнула чиновник.

По словам представительницы Минобороны, РФ накапливает свои войска, и никаких затишья и стабилизации нет.

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Маляр подчеркнула, что сейчас путинская армия просто "старается выполнить свой план минимум" – восток Украины.

"Если дальше по оперативной ситуации они будут менять свои планы, то мы должны понимать, что все равно их конечной целью является вся Украина", – добавила заместитель главы украинского оборонного ведомства.

Ранее Маляр тоже отмечала, что РФ не отказалась от намерений захватить все украинское государство. В то же время, проиграв в войне, страна-агрессор вынуждена была изменить план наступления и начала подготовку к новой атаке.

Со своей стороны советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что войска РФ уже ведут первый этап наступления на Донбассе, враг ждет подкрепления. Вместе с тем он указал на "сюрприз" для оккупантов, который там подготовила погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан первого ранга в отставке ВМС США Гарри Табах заявил, что действия командования войск РФ в этой захватнической войне непредсказуемы и нелогичны. Однако не исключено, что Россия может готовить нападение на Днепр и Одессу, а также захват городов Украины.