РФ может планировать взрывы на водохранилище: в СНБО указали точное место

Российские оккупанты могут готовить провокационные взрывы на дамбе Карловского водохранилища. Оно расположено в населенном пункте Карловка в Донецкой области (40 км от Донецка).

Об этом предупредили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны в понедельник, 25 апреля. В сообщении говорится, что данные о подрыве дамбы начали распространять кремлевские пропагандистские ресурсы.

Российские каналы, распространяющие фейки о войне в Украине в пользу России, заявили, что "националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища". Вероятно, обвинить в подрыве РФ планирует именно украинцев.

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Ссылаясь на данные Министерства обороны государства-агрессора, пропагандисты отметили, что "в случае подрыва дамбы в зоне затопления будут находиться шесть населенных пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек".

В СНБО отметили, что такие вбросы могут являться информационно-психологической операцией российских оккупантов. "Ввиду характера ведения врагом войны нельзя полностью исключать возможности реализации такого плана", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России распространяется очередной фейк, направленный на дискредитацию Украины и наших Вооруженных сил. Там заявили, что украинские военные якобы запустили ударные беспилотники, среди которых и Bayraktar, на территорию Курской области.