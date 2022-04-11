РФ может готовить нападение на Днепр и Одессу, - офицер НАТО Табах

Действия российского командования в захватнической войне против Украины непредсказуемы и нелогичны, однако несмотря на все свои потери Россия может готовить удары по Днепру и Одессе и захват украинских городов.

Об этом в эфире украинского телемарафона рассказал капитан первого ранга по отставке ВМС США Гарри Табах. Он подчеркнул, что украинцам следует ожидать от оккупантов новых ударов и ко всему нужно готовиться.

"Россия действует непредсказуемо, нелогично, и объяснить их действия невозможно. Убийство ради убийства, такой культ смерти. И своей, и чужой. Ее действия непонятны, поэтому готовиться надо ко всему", — заявил офицер НАТО.

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При этом он отметил высокий профессионализм украинского Генштаба ВСУ, который действует гораздо грамотнее россиян.

"Мои товарищи — и украинские, и американские военные - говорят, что есть такие симптомы. Россия демонстрирует, что хочет разделить Украину, нанеся сильный удар по Днепру и Одессе. И вот эти разведывательные полеты, и разведка, что у них есть. И видно, что ваши ВСУ тоже к этому готовятся", - пояснил Табах.

По его убеждению, и оккупанты, и украинская сторона действуют в условиях ограниченного времени.

"У россиян мало времени перегруппироваться и сколотить какое-то войско, чтобы бросить его в наступление. У украинцев времени тоже мало. Сейчас каждый час, каждая минута, секунда - это жизнь украинцев и военных", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на Киев. По его словам, такой указ дал диктатор РФ Владимир Путин.