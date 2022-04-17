РФ мобилизует 17-летних детей на Донбассе, иллюзии у жителей исчезают, - Подоляк

Российские оккупанты продолжают принудительно мобилизовать население ОРДЛО - местных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет бросают в бой без всякой подготовки. Начали забирать уже и 17-летних подростков.

Беспредел оккупантов "отрезвил" даже самых ярых сторонников России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он констатировал: из-за значительных потерь и катастрофической нехватки "живой силы" оккупанты вылавливают и отправляют "пушечным мясом" в бой против Сил обороны Украины всех мужчин из оккупированной части Донбасса в возрасте от 18 до 60 лет.

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От судьбы погибнуть из-за амбиций Путина не спасают ни деньги, ни связи с местными "представителями власти", ведь несмотря на тотальный "отлов", мобилизованные планы, поставленные Кремлем, не выполняются.

"Мобилизированных отправляют в бой без всякой подготовки или экипировки. Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери безумные. Домой приходят похоронки. Начинают мобилизировать 17-летних детей", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул: бесчинства, творимые на украинской земле, в том числе, и на ее оккупированной части Россией после начала широкомасштабного вторжения в Украину, поставили крест на многолетней лжи Кремля о "спасении Донбасса". Что из себя представляет рашистское агрессивное государство, уже стало очевидным даже для самых горячих фанатов России, живших в ОРДЛО.

"8 лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены. Стертый с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии в отношении РФ. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", – убежден Подоляк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк напомнил Кремлю, что Путин "опять всех переиграл". Начав вторжение в Украину по поводу недопущения вступления нашего государства в НАТО, он подтолкнул к вступлению в Альянс Швецию и Финляндию. Теперь "базы НАТО" могут расположиться за полчаса езды в Петербург.