РФ хочет создать 'живой щит' в море: украинские пограничники призвали суда не поддаваться на провокации насчет гумкоридора

Страна-агрессор Россия объявила гуманитарный коридор для кораблей, которые с начала полномасштабного вторжения заблокированы в портах Украины. Считается, что таким образом захватчики хотят обеспечить прикрытие своего флота "живым щитом" из иностранных судов. Это позволило бы РФ продолжать безнаказанно наносить удары по украинским городам.

Чтобы призвать корабли выйти из портов, РФ распространила фейк, что это Украина якобы заминировала акваторию Черного моря и мешает выходу судов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Они забыли упомянуть, кто еще с 3 марта этого года притворяется "хозяевами моря" и действует вопреки нормам международного морского права, безопасности судоходства и здравого смысла. Российские военные корабли перекрыли все водные пути в Азовском и северо-западной части Черного моря", – добавили пограничники.

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Отмечается, что кораблям предлагают переместиться именно в тот район акватории, из которого оккупанты регулярно обстреливают береговую линию Украины.

При этом объявленный Россией "гуманитарный коридор" не подтвержден никакими договоренностями на международном уровне.

"Никакими договоренностями на международном уровне провозглашенный Россией гуманитарный коридор не подтвержден, не гарантирован. А доверие "добрым намерениям" страны, вызывающе нарушающей международное морское право, может стать роковым – привести к уничтожению судов и гибели экипажей", – заявили в Госпогранслужбе.

Там добавили, что через неделю с тех пор, как Россия озвучила свой призыв воспользоваться коридором, ни одно иностранное судно не приняло предложение агрессора, прислушавшись к советам украинской стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее по меньшей мере 14 военных кораблей ВМС Российской Федерации приблизились к берегам Одессы. С борта военных судов был обстрелян берег поселка Тузлы и направлены ракеты в сторону Белгород-Днестровского.

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