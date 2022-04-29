РФ хочет создать в Украине 'Южную Русь' – расследование 'Схем'

В Кремле якобы рассматривают план создания на оккупированных украинских территориях квазиутрование, которое будет называться "Южная Русь". Вымысел о "новом государстве" принадлежит одному из руководителей путинской партии "Единая Россия" Роману Романову.

"Единоросс" даже создал так называемый "Манифест Южнорусского народного Собора". Этот "документ" в апреле пересылали между собой во властных кругах страны-агрессора. "Манифест" оказался в распоряжении проекта "Схемы" (Радио Свобода).

"Манифест" начинается с повторения выдумок о том, что Украина после 2014 года "утратила легитимность в рамках УССР", о языковой дискриминации, притеснениях свободы слова и других фейках, распространяемых российскими пропагандистами для того, чтобы оправдать агрессивные действия Кремля против украинского государства.

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"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украины мы, в лице Южнорусского народного Собора, берем власть в свои руки и основываем новое государство Южная Русь", – написано там.

В письме говорится, что "Южная Русь" является "наследницей Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи", так называемой "Новороссии времен Екатерины Великой" и УССР. В то же время авторы не указали, на каких именно территориях мечтают создать квазиобразование.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и россиян, братской дружбы и взаимопомощи", – говорится в "манифесте".

Журналисты проанализировали метаданные и выяснили, что автором является Романов Роман Николаевич. Человек с таким именем является замглавы центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия".

Компьютер, на котором был создан "документ", также принадлежит путинской партии. Дата его создания – 16 апреля. Расследователи также сообщили, что письмо с "манифестом" переходило из рук в руки – его пересылали между собой "единороссы".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты не имеют необходимой поддержки, чтобы провести запланированный ими псевдореферендум в Херсоне. Даже снять соответствующее "шоу" в городе проблематично, поскольку у рашистов нет значительного количества людей.