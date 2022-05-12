РФ готовится к выдаче паспортов на временно оккупированных территориях Украины – Минобороны

Россияне пытаются устанавливать свою власть на оккупированных территориях Украины. Страна-агрессор также готовится к раздаче паспортов РФ во временно захваченных областях.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 12 мая, передает Укринформ. "Российские военно-гражданские администрации проводят мероприятия по подготовке интеграции оккупированных территорий в состав России", – сообщил он.

В частности, оккупанты начинают менять административно-территориальное деление, внедрять свои так называемые правоохранительные органы, банковские системы и готовят другие новшества, аналогичные тем, которые есть в РФ.

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В то же время вражеская армия продолжает целенаправленно уничтожать гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Сумской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что сейчас не видит признаков подготовки к проведению референдумов оккупантами на захваченных территориях. Вместе с тем такой сценарий рассматривается властями РФ.