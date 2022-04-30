РФ готовила провокацию в Одессе 2 мая: полиция изъяла оружие и запрещенную символику. Видео

В Одессе спецслужбы РФ готовили провокации к годовщине трагедии в Доме профсоюзов 2 мая. Их целью была организация массовых беспорядков.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины 30 апреля, правоохранители проводят масштабную отработку в городе. Уже обнаружено оружие злоумышленников и запретная символика (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В полиции рассказали, что российские спецслужбы через подконтрольных им представителей криминалитета планировали дестабилизировать ситуацию в регионе путем подстрекательства к массовым беспорядкам.

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Они намеревались организовать в Одессе протесты и мятежи, направленные на свержение государственного строя Украины, отметили в Нацполции.

Для предотвращения провокаций оперативники и следователи полиции совместно с ДБР проводят масштабную отработку лиц, подозреваемых в подготовке преступлений.

В частности, уже изъято большое количество различного оружия, коммунистическая символика, рекламные брошюры с пропагандой, руководства с правилами деятельности диверсантов, а также гранаты, патроны, мобильные телефоны и электронные носители информации.

"После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация", – пообещали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России запустили фейки о "националистах" в Харькове и Одессе. В действительности оккупанты готовятся к ударам по мирным украинцам. Под угрозой – жилые районы и школы.