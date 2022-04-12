Резню в Буче организовали британцы, а Путин напал на Украину, потому что не имел выбора: российские фейки за 12 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Поэтому подготовили вам очередную подборку русских фейков.

Сегодня российское информационное поле отмечает День Космонавтики. В связи с этим Путин и Лукашенко встретились на космодроме "Восточный". Оба диктатора сделали множество заявлений, которые повторяли тезисы российской пропаганды по поводу войны в Украине и политического состояния в мире. Оба диктатора изображали себя жертвами мирового заговора, направленного на уничтожение их государств. Российские пропагандисты стали называть всех мировых лидеров, когда-то являвшихся друзьями Путина, но отвернувшихся от него после вторжения в Украину, предателями россии. Также, согласно пропаганде России, НАТО снова в шаге от полного краха.

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Основные фейки, до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украиной руководят с запада

россия не совершает военные преступления

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы массово совершают преступления

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

ФЕЙК: Россия напала на Украину, потому что не имела выбора

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Опровержение:

Этот фейк – еще одна попытка россии переложить ответственность за войну, которую они начали. И, как всегда, этот фейк вполне уморителен. Украина не угрожала россии. Украина не напала на Россию. Именно россия собрала огромную армию на границах Украины, и именно россия атаковала Украину, а теперь обвиняет.

ФЕЙК: Война началась, потому что Украина, по приказу мероприятия, отказалась выполнять Минские договоренности

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Опровержение:

Украинское руководство в течение многих лет подтверждало готовность Украины выполнять Минские договоренности. Главная проблема с их выполнением заключалась в том, что россия настаивала на своей интерпретации договоренностей, которые, в случае выполнения, лишили бы Украину суверенности и независимости. Конечно, Украина была против такой трактовки договоренностей. Без возможности достичь полной капитуляции Украины через Минск, россия в одностороннем порядке разорвала договоренности, признав так называемые Донецкую и Луганскую Народные Республики 21 февраля 2022 года. Через три дня россия напала на Украину.

ФЕЙК: США толкает Польшу и страны Балтии в противостояние с Беларусью

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Опровержение:

Все страны восточной Европы имеют долгую историю конфликтов с Россией. Все они знают, как выглядит русский империализм и как Россия относится к своим восточным соседям. Все они понимают, если Украина упадет, то они будут поглощены следующими, потому что Россия воспринимает все восточнее немецкой границы за свои исторические земли. Поэтому то, что НАТО укрепляет свои восточные рубежи, не сюрприз. Польша, Латвия, Эстония и Литва не питают никаких иллюзий относительно намерений россии, поэтому они готовятся защищать себя. Увидев это и международную реакцию на вторжение в Украину, россия и Беларусь пытаются сыграть роль жертв, обвиняя всех вокруг во враждебном отношении. И это в то время, когда русские солдаты уничтожают украинский народ.

ФЕЙК: Бучанская резня – это спецоперация Британии

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Опровержение:

Пропаганда России пишет много глупых вещей, но это заявление белорусского диктатора превзошло все. Есть даже какие-то “подтверждения", которые могут быть представлены миру. Операция Соединенного Королевства в находившемся под контролем российской армии украинском городе — даже Джеймс Бонде не способен на что-то подобное.

Снова видим, как Россия и Беларусь пытаются избежать ответственности за ужасные зверства, совершенные ими. И, учитывая их ложь, это не очень получается.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!

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