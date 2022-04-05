Все украинцы сейчас хотят, чтобы Европа в едином порыве рванулась помогать Украине и начала жестко наказывать Россию вместе с США. Многие не понимают одну вещь, которую очень важно осознать, чтобы мы достигли победы. Человеческое сознание инертно, оно избегает абстрактных вещей на уровне обывательской жизни.

Я начал кричать о том, что война Украины и России неизбежна с 2006 года, когда написал статью "Что нам делать с Россией. Концепция двух осей". Там говорилось, что независимо от всех слов о славянском братстве и прочей лабуде, эта борьба будет носить экзистенциальный характер после Оранжевой революции 2004 года. Потом на протяжении многих лет я развивал эти тезисы, но элита и общество не воспринимало эти тезисы, потому что выйти из кокона комфортной жизни, начать тратить деньги и время на подготовку к войне кажется затратной идей и абсолютно бессмысленной. Главный редактор "Главреда" Виктор Шлинчак в 2007 году смеялся, когда я рассказывал, что у нас под домом сделан бункер. Смеялась жена Александра Третьякова, которая слушала мои доводы почему будет война и как к ней нужно готовиться. Это казалось невозможным.

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И вдруг приходит война, и вот 22-летняя Иванка сидит в Буче в подвале на Яблоньской 203В возле истекающей кровью 10-летней сестры с перепуганным гражданскими людьми и шепчет в трубку телефона моей жене: "Таня, они ломятся к нам в двери, они нас сейчас убьют!". И ты понимаешь, что со всеми своими связями ничего сделать не можешь. Ни ОП, ни Генштаб, ни Кабмин не могут помочь, потому что здесь и сейчас наступил момент, когда жизнь твоих знакомых висит на волоске из-за безумных варваров, которые только что расстреляли их отца без какого-либо смысла.

Этот шок войны принес украинцам осознание угрозы, что Россия ведет войну на уничтожение Украины. Не потому, что мы сделали что-то не так, а потому, что в их картине мира нет места Украине и украинцам. Потому они готовы оправдывать геноцид любыми фейками, любой ложью, любыми высосанными из пальца аргументами, как это делает Тимофей Сергейцев в статье "Что Россия должна сделать с Украиной" на главном государственном новостном ресурсе России РИА "Новости".

В этой статье, которой бы аплодировали Гитлер с Гиммлером, спокойно и деловито Сергейцев объясняет, почему Россия должна уничтожить миллионы украинцев, почему название "Украина" должно исчезнуть, почему оставшихся украинцев нужно поместить в концентрационные лагеря ради "великой идеи России". Отдельно нужно заметить, что Сергейцев должен быть внесен в списки тех, кто непосредственно несет ответственность за превращение России в нацистское государство во главе с Путиным.

Так вот. Украинцам понадобились годы и шок прямого столкновения с вторжением России, чтобы принять реалии и вызов войны. Европа и США, которые 70 с лишним лет не знали большой войны не могут еще принять эту реальность. Немцу сложно понять, почему он должен платить в два раза больше за квартиру из-за далекой войны. Немец еще не понял, что война, где дети и женщины сжигаются просто так, имеет прямое отношение к нему. Потому что, оправдывая массовые убийства ради своего экономического благополучия, немцы, французы, итальянцы и прочие европейские нации возвращаются в старые добрые времена Адольфа Гитлера, когда насилие ради великих целей было оправданным и даже желаемым.

Европейцы старательно вычеркнули из своей памяти ужасы Второй мировой, потому что травма была столь невыносимой, что превратилась в фольклор. Поэтому, когда прямо сейчас в центре Европы происходит все то же самое, что происходило в Польше, Украине, Франции, Германии во время Второй мировой, то у европейцев происходит замыкание. Им сложно поверить, что это возможно в принципе, когда у тебя есть свет, вода, отопление, предсказуемость, социальные выплаты и все распланировано на 30 лет вперед. И не вкладывается в голове у европейцев, как можно просто так взять, приехать на танке в мирный город расстрелять первых попавшихся 20 человек, потом поймать еще 5 женщин, изнасиловать их, потом сжечь, потом пойти в многоэтажку, выбить кувалдой двери в квартирах, забрать ценное имущество, а также сковородки, трусы, вибраторы, зачем-то насрать в подъезде, когда все квартиры уже и так открыли и можно просто открыть крышку унитаза.... В сознание европейцев точно также не укладывалось, как можно взять и отправить в крематории миллионы людей. К сожалению, история повторяется.

Поэтому, как бы больно нам не было, но мы должны, нам придется, разворачивать перед европейцами картинки изнасилованных детей, сожженных женщин, убитых в затылок гражданских, чтобы капля за каплей, все то насилие и мракобесие, которое генерирует нацистский режим Путина, проникло в сознание людей Запада и они осознали, что Зло стучится в их двери. Оно обязательно ворвется к ним, если его игнорировать. Обязательно. Как ворвалось в Украину, потому что украинцы игнорировали все грозные знаки.

В Польше и странах Балтии уже осознали, потому просто готовятся к войне, которой не избежать. Россияне резней в Буче, Ирпене, Мариуполе дают нам очень мощные аргументы, почему Путин — это Гитлер XXI века. Эту мысль мы должны доносить с утра до вечера по всем каналам коммуникации.

Мы должны привести сюда Папу Римского, депутатов Конгресса, европейских парламентов, муфтиев, звезд шоу-бизнеса. Пусть смотрят на братские могилы Бучи. Альтернативной будет братская могила цивилизации, на которую будет опускаться ядерный пепел Путина.