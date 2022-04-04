Десятки лет Кремль пытался скрыть следы своих преступлений в Катыни, выдавая их за преступления нацистов. Буча и Мотыжин доказали, что мы даже в самом страшном кошмаре не способны представить глубины низости на которую способна Москва!

Вся история отношений с Москвой всегда была преступлением, которое покрывалось толстым слоем имперской лжи. Трагедия Катыни о которой знали все, была уничтожена, смята и переистолкована советской, а с годами российской пропагандой.

Чекисты сначала обвинили в своем преступлении германских нацистов, а потом и вовсе подменили Катынь - Хатынью, выстроив на костях польских офицеров миф о более жестоком преступлении нацистов.

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Этот пропагандистский ход Кремля, должен был скрыть факт расстрела солдат Войска Польского карателями НКВД СССР по приказу Сталина в 1940 году.

Миф близнец не про Катынь а про Хатынь, были сняты фильмы, написаны книги, поставлен огромнейший мемориал.

Любой советский школьник, без промедления бы на вопрос про Катынь вежливо бы ответил:

"Не Катынь, а Хатынь, и не расстрел поляков, а злодейства фашистов, которые согнали всех советских колхозников в деревне в сарай и сожгли"!

Тем не менее, и поляки, да и весь мир прекрасно знали, кто похоронен в Катыни, и почему он там похоронен, и по чьему приказу был проведен расстрел солдат Войска Польского.

История попытки сокрытия факта преступлений российской армии в Киевской области, от истории отвержения фактов связанных с Катынью не отличается вообще ничем!

Так как российская армия думала, что пришла навсегда и не пыталась скрыть факты своей нечеловеческой жестокости, то отступая и спасая награбленное, ее представители и задуматься не успели, о том, что доказательства своего зверства надо бы скрыть. А потому, картина которая предстала перед украинской армией была не просто ужасающей, а кошмарной.

Даже самые сильные и видавшие виды солдаты ВСУ не смогли спокойно смотреть на деяния представителей "русского мира" и его жертв.

Затишье после появления в интернете страшных свидетельств преступлений российской армии длилось буквально несколько часов. Что началось потом?

Все российские каналы словно пытаясь перещеголять друг друга в цинизме начали писать про то, что все фото и видео - это фейки!

Несколько каналов в Телеграм даже выпустили специальные "расследования" фейка.

Показательно то, что по отношению к Буче канал Минобороны РФ многозначительно держал паузу, не озвучивая никакой самостоятельной позиции. А затем, когда рунет заполнили специализированной якобы "антифейковой" ложью, просто сделал ее репост.

Огромное количество фотографий и видеоматериала, свидетельств очевидцев - все это не стало подтверждением вины для высшего российского военного руководства.

Лишь кривые, на скорую руку сляпанные "доказательства фейка" подошли "офицерам чести", для публикации на официальном канале!

Хитрая позиция с точки зрения, что это не их мнение и официально никаких опровержений они не давали.

Но извините, тиражирование дезинформации и любой другой лжи неизбежно напитывает ядом информационную атмосферу, и в конечном счете, ложь будет всегда доказана и никакие дезинформационные подразделения физически просто не в состоянии произвести впечатление на мировую общественность, чтобы скрыть факт страшного преступления!

Это провал российской пропаганды, но и урок для украинского руководства!

Простите за трезвый цинизм, но мы не должны были без широкого освещения, и присутствия широкой международной комиссии проводить захоронение жертв российской военщины!

Трагедию в Киевской области надо было педантично со строжайшим учетом всех данных задокументировать!

Сейчас еще не поздно пригласить комиссию, чтобы провести эксгумацию трупов жертв российских нацистов.

Даже немцы, к примеру, обнаружив огромное захоронение в Катыни, пригласили поляков на эксгумацию трупов и начиная с апреля по июль 1943, откопали вскрыли братские могилы и провели тщательное исследование тел!

Мы должны понимать, что нам сегодня приходится воевать не только с крайне жестоким, но и крайне подлым, лживым и изворотливым врагом! Врагом не только Украины, но и всего рода человеческого!

Обязанность, долг Украины сорвать маску с "русских", показать их истинную подлую, смрадную и токсичную личину!

Мы должны обязательно задокументировать все их преступления, чтобы встретиться с ними не в Гааге, а в новом Нюрнберге!

Звери должны болтаться на веревке, а не сидеть в тюрьме!

Они не заслуживают никакой пощады за свои античеловечные преступления!