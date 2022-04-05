По мере публикации фактов массовых убийств, пыток, изнасилований, грабежей и других преступлений, совершённых армией и спецслужбами россии в Киевской области становится очевидным, что именно москва называет "денацификацией" Украины. Планы этой так сказать "денацификации" были опубликованы 4 апреля информагентством РИА новости в форме статьи их колумниста с июля 2014 г. и одного из идеологов рашизма тимофея сергейцева "Что россия должна сделать с Украиной".

Появление данной статьи в официозных РИА новостях не случайность, как и не случаен её автор. Это реакция рашистов на публикацию с 3 апреля того, как выглядят на практике слова путин и лаврова о "денацификации" Украины. Они знают, слова лаврова о "постановочных трупах" в Буче и Ирпене никто в ООН не станет даже обсуждать, за исключением делегаций от "левеньких" диктатур Кубы, Никарагуа, Венесуэлы и им подобных. Поэтому в тысячный раз ими запущена мантра о "нацизме в Украине и борьбе с ним", чтобы перевести разговор с убийств, совершённых рашистами в Киевской области на Степан Бандеру, за голову которого кадыров обещает денежное вознаграждение. "Пехотинец путина" не знает, что Бандера был убит ещё в 1959 г. агентом КГБ Сташевским, который с женой в 1961 г. сбежал в Западный Берлин и покаялся в этом. Сбежал из СССР, лучшего государства на планете, где начальство запретило ему иметь детей. Показательно, Сташевский убил Бандеру, а ранее Льва Ребета, посредством яда, но ещё не "Новичка".

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Схема заявления лаврова очевидна: украинцы – это нацисты, нацисты – это звери, и только звери могли устроить резню в Буче и Ирпене, но никак не российские солдаты, победившие Гитлера. Эта схема сплошь подмена смыслов и манипуляция ими.

Нацисты никогда в природе не существовали. Были немецкие национал-социалисты из Рабочей партии, такой же клон с партии большевиков, как и итальянские фашисты. Геббельс в начале своей политической карьеры прямо называл себя национал-большевиком. Отличие национал-социалистов от большевиков в основном лишь в том, что они не претендовали на владение всем миром под знаменем интернационализма, но соглашались на большой кусок жизненного пространства. Национал-большевизм – популярная и легально существующая в рф политическая доктрина, толпы адептов которой в 2014 г. ринулись "денацифицировать" Украину. Смерть в 2020 г. эдуарда лимонова, её ведущего идеолога, вызвала волну лестных панегириков по нему у всего российского политического бомонда, включая Невзорова.

Сравнение социальной природы режимов Рейха и СССР показывает их идентичность. Пакта "Молотова – Риббентропа", существование которого в СССР отрицали до 1989 г., но "нашли" в 1992 г. однозначно доказывает, Рейх и СССР напали на Польшу в 1939 г. не по отдельности, а по общему плану. Этот исторический факт получил юридическое оформление только в 2009 г. в резолюции ПАСЕ "Воссоединение разделённой Европы: поощрение прав человека и гражданских свобод в регионе в ХХI веке", поставившей знак равенства между СССР и Рейхом.

В сентябре 2019 г. это повторил Европарламент в резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы", которую путин назвал "копанием в заплесневелой бутылке истории". В Кремле недовольно бурчали в адрес Литвы и Польши, инициировавших её, но ничего сделать не могли, так как она была частью сделки между Меркель и путиным. В мае 2019 г. в Германии массово стали говорить о чудесной "формуле Штайнмайера" для Украины и к концу месяца произошло чудо: на россии, наконец, официально опубликовали советский экземпляр "Пакта Молотова – Риббентропа". Его публикация – это официальное признание россией, что она, как правопреемница СССР, такой же инициатор второй мировой войны, как и Германия. Юридической фиксацией этого и стала резолюция Европарламента, разделившая поровну ответственность за начало войны между Рейхом и СССР.

После публикации советского экземпляра "Пакта" и резолюции Европарламента, встаёт вопрос: кто кому нацист, и почему лавров и россия единолично решают, кто в этом мире нацист, а кто нет, и на каком основании они это делают. Государство, виновник второй мировой войны, явно не имеет ни морального, ни юридического права это делать. Тем более, что говорить следует о национал-социалистах, а не о мифических нацистах – журналистском сленге, возникшем из стремления издателей сокращать для экономии число букв в ущерб смыслу слов.

Если лавров и путин считают, в Украине у власти с 2014 г. партия национал-социалистов или национал-большевиков, то пусть так и скажут, и посмотрим на реакцию на их слова в ООН и в россии. Половина жителей россии на них за это кровно обидится, и начнёт что-то доказывать. Поэтому они и используют слово "нацисты", не имеющее никакого конкретного содержания, и боятся произнести национал-социалисты.

После публикации 3 апреля фактов о резне в Буче, российские СМИ в тот же вечер стали писать, это сделала не рф, это сделал вездесущий батальон "Азов". Но так как полк "Азов" обороняет Мариуполь, то даже рашистские писаки поняли, это перегиб, и стали добавлять к "батальону "Азов" ещё и ВСУ. На следующий день лавров озвучил указанную схему, но она после сделки Меркель и путина в мае 2019 г. стала полной фикцией и ею можно пользоваться только на территории рф, население которой безотказно принимает на веру все слова Кремля.

Но население рф знает от шойгу и СМИ, что Киевская область была на рубеже февраля и марта занята "доблестной" российской армией, которая начала покидать ей лишь с 30 марта. Так что, никто кроме российской армии совершить эти ужасные убийства не мог и явно не "укронацисты" шлют посылки с награбленным в россию с почтовых отделений Беларуси. В результате возникла ситуация, когда Кремль в ООН может бесконечно отрицать, что всё это сделали не его солдаты, но вынужден чем-то оправдать сделанное в глазах россиян, чтобы те могли спать спокойно и пользоваться вещами, украденными в Украине. Мародёрство армии рф в Украине столь массовое, что скрыть его не в силах даже Кремль, тем более, что на него стали наслаиваться и другие ещё более ужасные её преступления. Замолчать их в Кремле тоже не могут, несмотря на все его законы о защите чести российской армии, так как лавров уже открыл пасть и рявкнул: "Это сделали не мы" и его показали по всем телеканалам рф.

В результате у Кремля возникла необходимость оправдать всё это в глазах россиян для их же успокоения, почему и появился опус сергейцева "Что россия должна сделать с Украиной". Его автор пошёл по схеме лаврова и откровенно написал, что русские "сверхчеловеки" могут убивать и грабить в Украине без особых ограничений в порядке её "денацификации", и не только сейчас, но ещё лет тридцать. Однако, чтобы это не выглядело как просто призыв к убийствам, грабежам и геноциду украинцев, сергейцев подвёл под него "философскую" базу и план "денацификации", в результате реализации которого должно исчезнуть даже слово Украина.

В Кремле не случайно доверили сергейцеву эту грязную работу. Он уроженец Украины и всё ещё её гражданин, давно живущий в москве. Философ и практикующий политолог с "левым" уклоном. Автор трёх книг с характерными названиями и датами издания. В 2016 г. вышла его первая книга "Судьба империи. Русский взгляд на европейскую цивилизацию", переизданная в 2021 г. В 2017 г. "Мировой кризис. Восток и запад в новом веке" и в 2021 г. "Идеология русской государственности. Континент Россия". Он убеждённый рашист.

В прошлом участвовал в нескольких избирательных компаниях, в Украине и в рф. В том числе в 2004 г. в штабе януковича, где вместе с грановским стал автором плаката с картой Украины, население которой было поделено на три сорта, и этот плакат по методике "чёрного пиара" был приписан команде Ющенко. Первым сортом на нём были обозначены жители западной части Украины, вторым – центральной, а третьим часть юго-восточных областей. С 2014 г. эта карта вновь вернулась в пользование российских пропагандистов. Но на этот раз на ней первым сортом были помечены юго-восточные области как некая "Новороссия", вторым – центральные области как "Малороссия", а западные были отнесены к худшему третьему сорту.

В полном соответствии с этой картой сергейцев и рекомендует проводить "денацификацю" в Украине. Более мягко в первосортных областях и максимально жёстко в третьесортных. В Киевской области – промежуточный вариант. Как он выглядит на практике показывают тела убитых в Буче, Ирпене и других её населённых пунктах. "Денацификаторы" заставили всех жителей оккупированной ими Киевщины носить белые повязки, что не наблюдается в их зоне первого сорта – в оккупированных Херсонской и Запорожской областях, или просто ещё не стало предметом гласности.

Гитлеровцы не запрещали евреям национальную символику – шестиконечную звезду, наоборот, требовали обязательно носить, и не заставляли их называть себя немцами. Рашисты отменяют все национальности, кроме русских, и стирают историческую память во всех ими захваченных странах. В тех случаях, когда цвет кожи, разрез глаз, тип волос и другие антропологические признаки не позволяют назвать человека русским, они объявляют его россиянином, то есть, неполноценным русским. Среди россиян свои градации по сортам. По исторической совокупности и масштабности – это наиболее системная практика геноцида, вряд ли имеющая аналогии.

"Денацификация" в оккупированных южных областях имеет свою специфику. Их жители тоже не первосортные русские, несмотря на то, что обозначены такими на карте сергейцева. В этом рашисты смогли наглядно убедиться, видя постоянные митинги против оккупации, происходящие во многих южных городах от многолюдного Херсона до маленькой Голой Пристани. Расстрел такого митинга в Энергодаре из миномётов 2 апреля ещё один наглядный пример "денацификации". В истории Европы это первый случай, когда против безоружного митинга были использованы армейские миномёты. Особенность "денацификации" на юге в том, что рашисты считают для себя более целесообразным принудительно вывезти большую часть его населения в фильтрационные лагеря на россии и там в спокойной обстановке его разделить по сортам, переселив наиболее "первосортных" в Сибирь, Забайкалье и Приамурье, где наблюдается стабильное сокращение населения. За остальных будут требовать с Украины огромные выкупы. Для рашистов украинцы с юга такой же ликвидный товар, как и отнятое у них имущество.

Практика массового угона украинцев в рф начнёт приобретать больший масштаб после начала активных боевых действий по всей протяжённости южного и восточного фронтов и буде сопровождаться теми же ужасами, которые были в Киевской области. Николаев, где рашисты потерпели своё первое крупное поражение, они уже с 3 на 4 апреля обстреливают кассетными снарядами, которые являются запрещёнными, так как причиняют больше вреда мирному населению, чем противнику.

Достаточно быстро прекратить этот геноцид и другие преступления рашистов можно серией ракетных ударов по их главному командному пункту в Кремле и скоплениям их войск вблизи границ с Украиной. Именно такая военная операция против сербских империалистов позволила не допустить геноцида ими албанцев в Косов, в близости которого после резни в Сребренице мало кто сомневался. Новые военные приготовления рашисты, продолжающиеся ракетные обстрелы городов Украины и резня в Бучи и Ирпене показывают: других вариантов человечеству они просто не оставили. Историческая ответственность за принятие решения о её начале лежит на США, так как нынешний рашизм это дальний результат сделки Рузвельта со Сталиным в Ялте. Символично, что исправить эту ошибку тогдашнего лидера Демпартии США предстоит Байдену, а не президенту-республиканцу.