Резников предупредил, что Россия захочет отомстить даже после поражения

Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что страна-агрессор Россия захочет отомстить. Это произойдет даже после поражения вражеской армии и разрушения всех преступных планов РФ насчет нашей страны.

Об этом глава Минобороны сказал 7 мая в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что весь цивилизованный мир должен быть готов к такому развитию событий.

Резников сообщил, что украинская сторона постоянно отмечает Западу, что Россия никуда не денется с планеты после проигрыша в этой войне. Она останется здесь и будет готовить новый план действий.

"Вы должны понять, что РФ в космос не полетит, Илон Маск не организует полет этот, они все равно останутся даже после поражения, они все равно будут накапливать силы, пытаться отомстить", – такой месседж Украина присылает миру, сказал министр.

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Глава Минобороны также напомнил, что именно украинцы стоят на защите всего цивилизованного мира, Украина является стеной, которая держит оборону между Западом и "орками".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не боится наказания за совершенные военные преступления в Украине, поскольку считает, что владение ядерным оружием дает ей иммунитет. Кремль уже четко показал, что презирает все международные конвенции.