Резников обратился к Западу из разрушенного оккупантами Гостомеля: нам нужны не только санкции, но и оружие. Видео

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужны от западных партнеров не только санкции в отношении агрессора, но и современное оружие. По его словам, сейчас ВСУ могут остановить вражеские войска, однако, чтобы полностью прогнать оккупантов из страны необходимо новое вооружение.

Украина нуждается в оружии образца НАТО, а не образцах советских разработок. Об этом Резников рассказал в интервью европейским журналистам (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Глава оборонного ведомства отметил, что если вопрос предоставления нового оружия Украине откладывать в долгий ящик, то российская агрессия настигнет и другие страны Европы.

Резников подчеркнул, что Украине нужны современные системы РСЗО, танки и 155-миллиметровая артиллерия.

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"Очень важно, чтобы ваши правительства, ваши люди поняли, что нам нужно больше оружия. Больше современного оружия, не советского образца, а современного натовского. И ваша страна, ваше правительство имеют его. И вы можете это сделать. Нам нужны РСЗО, танки, бронированные машины и 155-миллиметровая артиллерия, не 152 мм, как в Советском Союзе. Я прошу вас обсудить этот вопрос у вас в стране, чтобы мы его получили и закончили это дело", – сказал Резников.

Кроме того, он добавил, что современные противокорабельные ракеты помогут Украине прогнать российских оккупантов из побережья Одессе и на Черном море.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова предоставлять Украине любое оборонительное вооружение, однако оно должно быть таким, чтобы им умели пользоваться украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соединенные Штаты Америки предоставят Украине дополнительно $100 миллионов в качестве помощи в сфере безопасности. Она включает поставку противотанковых систем Javelin.