Резников назвал удар по Киеву атакой на безопасность генсека ООН

Россия вечером 28 апреля нанесла ракетные удары по Киеву. Это можно расценивать как атаку на безопасность генсека ООН Антониу Гутерреша, который в это время находился в столице на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter. Он обратил внимание, что при этом РФ до сих пор является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Это атака на безопасность Генерального секретаря и на мировую безопасность!" – написал Резников.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк тоже обратил внимание, что еще недавно Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле с Путиным, а уже сегодня диктатор передает ему "привет". "Напомните, почему Россия до сих пор занимает место в Совете Безопасности ООН?" – написал Подоляк в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля взрывы в Киеве были слышны около 20:20. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города. Есть пострадавшие.