Режиссер Хащеватский: победа Украины нужна всему миру, окончательная и навсегда. Интервью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наверняка знал о готовящейся "спецоперации" против Украины главы РФ Владимира Путина. Диктатор, ставший марионеткой Кремля, готов участвовать в отсечении Украины от поставок военной помощи с Запада.

Сегодня победа Украины в этой войне нужна не только ей самой, но и всему миру. Победа окончательная и навсегда.

Такое мнение в эксклюзивном интервью высказал беларусский кинорежиссер и оппозиционер Юрий Хащеватский.

– По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия планировала провести "спецоперацию" в Беларуси в 2020 году, когда в стране были массовые протесты. Может ли такой план рассматриваться сегодня?

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– Я думаю, что такой план был у россиян и до 2020 года. Они ориентировались по ситуации, что происходит на самом деле, поскольку Лукашенко давным-давно попал в их капкан. Фактически с 1994 года Беларусь жила за счет российских вливаний. И Кремль постоянно держал в кармане карту своего огромного, постоянно возрастающего влияния.

В 2020 году была опасность срыва, потому что, кроме Лукашенко, у России никого такого же надежного не было. Они не были уверены ни в одном из его преемников. Совершенно очевидно, что участие Лукашенко в черных и серых контрабандных схемах было как в интересах российского крупного бизнеса, так и российской власти, которая таким образом обеспечивала себе черный нал для подготовки к этой безумной "операции" в Украине.

– А что сейчас?

– А сейчас возможны самые различные варианты. Проблема быстрого прорыва на украинскую территорию в направлении Киева, слава богу, ушла. Видимо, этим в ближайшее время они заниматься не будут. Но со стороны Беларуси можно попробовать наступать на западную Украину, можно пытаться перерезать каналы поставок, которые идут с Запада на украинский восток, где происходит главное сражение.

Как я понимаю, на Лукашенко оказывают давление, а он как марионетка сделает все, что ему прикажет Путин. Но здесь есть огромное "но" – на самом деле Беларусь не до конца контролируется Лукашенко. Тем солдатам и офицерам беларусской "непобедимой армии" на самом деле не нравится воевать со своими соседями – для многих это братья в буквальном смысле слова.

Поэтому на беларусскую армию очень трудно рассчитывать. К тому же есть опасность того, что эта армия может просто повернуться в другую сторону. Вероятность этого мала, но она не нулевая.

Это опасные игры. Это понимает и Лукашенко, и Путин. Хотя оба на сегодняшний день не являются адекватными людьми.

– Госсекретарь совбеза Беларуси Вольфович сделал заявление, адресованное к Польше, Литве и Латвии. Фактически он озвучил угрозу.

– Это старая песня, которую Лукашенко ведет уже лет пятнадцать. Он все время ловит польских, литовских "шпионов", он все время говорит о том, что с той стороны идет угроза. Все, на чем они держатся, – это абсолютное вранье для внутреннего потребления.

Никогда еще ни Польша, ни Литва, ни тем более Украина не делали ни одного шага, который можно было бы расценить как агрессию. А вот что касается Беларуси, то, мне кажется, Лукашенко давно был в курсе дела подобной "спецоперации" в Украине, а на самом деле войны.

Мне кажется, сейчас они ведут эту старую игру уже из страха. Фактически слова Вольфовича нужно воспринимать как его показания на суде в Гааге. Когда он будет рассказывать о том, как "на нас нападали, поэтому мы так делали". А на самом деле это чушь собачья.

– Кстати, по поводу Гааги. Мы видим, как Лукашенко до сих пор виляет, петляет. Не было еще широкомасштабного наступления из Беларуси в Украину. Есть предоставление своей территории для российских войск. Значит ли это, что он побаивается международного трибунала?

– Это значит, что он побаивается всего. Я не считаю, что он не участник войны. Если с территории Беларуси летят ракеты в сторону Украины, то это военные действия Беларуси по отношению к Украине.

У Лукашенко был только один способ выхода из этой ситуации: он должен был заявить, что Беларусь находится под оккупацией России, и за все, что летит в Украину со стороны Беларуси, отвечает РФ.

Но такого заявления нет. Предоставлены военные объекты, аэропорты, военные базы, тыловое обеспечение. Поэтому это одно из подразделений российских войск, которые находятся в Беларуси. Пусть нет огневой поддержки со стороны беларусских солдат, но все остальное есть. Так что ему не отмазаться.

Они преступники, они должны получить свое.

Я понимаю, что сегодня для того, чтобы избежать огромных неисчислимых бед всего мира, необходима победа Украины. Причем победа окончательная и навсегда. Я смотрю на Украину как на спасительницу мира.