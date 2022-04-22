Референдум о статусе Харьковской области и постановочные съемки ВСУ: оккупанты выдали новые фейки об Украине

За прошедшие сутки российские оккупанты распространили очередные манипуляции и фейки, чтобы переложить на украинцев собственную вину и провести очередной этап информационно-психологической операции. Так, новые вбросы касались оккупации Украины и помощи Польше украинским беженцам.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. Эксперты собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал 21 апреля 2022 года.

Так называемый "глава временной администрации освобожденной территории Харьковской области" В.Ганчев, назначенный оккупантами, заявил, что "не исключается проведение референдума по статусу Харьковской области, однако жители пока не проявляли соответствующей инициативы". Это манипуляция общественным мнением, отметили в СНБО.

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В Минобороны страны-агрессора сообщило, что "в н.п. Воскресенское украинские военные провели постановочную съемку "актов мародерства", совершенных российскими военными. Речь идет о том, что якобы переодетые украинские военные на автомобилях со знаком "z" на камеру грабили дома". В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали это фейком.

Также российские пропагандисты в традиционной для них манере вырвали из контекста и предоставили негативную коннотацию словам мэра Варшавы Р.Тшасковского, который якобы "пожаловался на проблемы из-за наплыва беженцев из Украины, что создает огромное давление на город".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Минобороны запустили очередной фейк, на сей раз - о якобы готовящихся СБУ "провокациях" в Одесской области. Рашисты заявляют, что сотрудники украинской спецслужбы собираются "произвести демонстративный расстрел местных жителей".

Также в России заговорили о серии терактов в Украине в пасхальную ночь. В украинском Совете безопасности и обороны отреагировали - и предупредили украинцев о возможных ударах рашистов по храмах, где будут собираться празднующие Воскресение Христа верующие.