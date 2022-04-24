Итальянское медиа "Today.it" опубликовало слезливую статью " Roman Akimov, il "soldato bambino" di Putin ucciso in Ucraina: aveva 18 anni".

"Роман Акимов, "ребенок-солдат" Путина, убит в Украине. Его отправили на фронт всего в 18 лет. Изуродованные останки удалось идентифицировать только по ДНК. Словно в бесконечной спирали ужаса и горя, прошло три недели, прежде чем родители, Евгения и Иван, узнали о своем сыне."

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Эта статья привлекла внимание распространением в соцсетях, в частности и в Facebook.

Чем же занимался этот совершеннолетний "ребенок"-оккупант в Украине?

Он родился в 2004 году и жил в поселке Шапкино Енисейского района. Акимов с детства мечтал стать военным, и через полгода после окончания школы пошел служить в армию. В части он сразу подписал контракт, и через три месяца его отправили в Украину. Родители всячески поощряли сына быть военным исполнителем приказов Кремля. Чечня, Грузия, Сирия и Украина с 2014 года никоим образом не смутила родителей и его де факто поощрили и подтолкнули стать военным преступником на службе у Кремля.

Это системная модель для российского общества. Где идет системная милитаризация детей и в прямом смысле выращивают из детей и школьников будущих солдатов и рекрутов для военных преступлений Кремля.

Ранее, в 2019 году, рассматривали эту системную работу Кремля и МО РФ в материале "Путинюгенд. Дети для российской войны".

Со школы Роману Акимову культивировали и примеряли на него образ военного.

Судя по шеврону Романа Акимова, он служил в Приволжско-Уральском военном округе, куда входят и зенитно-ракетные войска.

И погиб он у многострадального Харькова, откуда граждане и жилые кварталы Харькова каждый день подвергаются обстрелам. Обстрелы уносящие жизни детей, их матерей и отцов, а также стариков. Обстрелы разрушающие жилье и исторические памятки. Обстрелы больниц, школ и детских садов.

Обстрелы, которые продолжаются. Каждый день.

Не имеет значение возраст и лицо российского оккупанта. Не имеет значение, что вероятно он и его родители думали, что он просто отправился на "сафари".

Имеет значение лишь то, что он переступил границу независимого государства с оружием. Он пришел убивать и разрушать.

Он был контрактник. Активная фаза в 2022 году началась 24 февраля.

Он наверняка успел принести горе на землю Украины, так как погиб 17 марта.

Это не "ребенок", награжденный за свои преступления Кремлем.

Это был террорист и убийца.