Разведка США в первые дни войны помогла Украине защитить ПВО и сбить российский самолет с сотнями военных - NBC News

В первые дни вторжения РФ в Украину американская разведка предоставила Киеву детальную информацию о том, когда и где именно российские войска планировали нанести ракетные удары и сбросить бомбы. Это помогло Украине спасти системы ПВО и авиацию.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информацию от официальных лиц США. Это сыграло значительную роль в первые дни вторжения и остановило наступление РФ.

Обмен разведывательными данными проводился в режиме, близком к реальному времени, что позволило украинским зенитчикам сбить в Киевской области транспортный самолет РФ с сотнями военнослужащих. Успешная операция помогла отразить нападение России на ключевой аэропорт под Киевом в Гостомеле.

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Как отмечают в США, предоставление Украине разведданных американские официальные лица назвали масштабной и беспрецедентной операцией по обмену разведданными с партнером, не входящим в НАТО. Она, по их словам, сыграла решающую роль в успехе Украины против больших и лучше оснащенных российских Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, министр обороны США Ллойд Остин на встрече министров обороны 40 стран мира в немецком Рамштайне заявил, что США готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. По его словам, страны всего мира едины в своем желании поддержать украинцев.

Вооруженные силы Украины начали переходить на оружие НАТО. Хотя еще недавно об этом даже не шла речь, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.