Разведка обнародовала имена солдат из Ингушетии, которые совершают военные преступления в Украине

Украинские разведчики получили список военнослужащих из Ингушетии, совершающих военные преступления против украинского народа. Они служат в 291-й артиллерийской бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Каждый из преступников ответит за содеянное. Их имена были опубликованы на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 291-й артиллерийской бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (в/ч 64670). Республика Ингушетия, Сунженский р-н, н.п. Троицкая, которые совершают военные преступления против народа Украины", - отметили в ГУР МОУ.

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В опубликованном списке – сотни имен путинских воинов из 291 артбригады. Указано, в каких подразделениях бригады они несут службу, на каких должностях. Также указаны даты рождения оккупантов, их воинские звания и личные номера.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – предупредили в ГУР МОУ.

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