Разведка обнародовала имена оккупантов из Калининграда, которые совершают военные преступления в Украине

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перечень личного состава 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (специального назначения) главного управления Генерального штаба армии РФ. Это военнообязанные, непосредственно участвующие в войне против народа Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте ГУР. Отмечается, что указанные российские оккупанты причастны к военным преступлениям.

По состоянию на февраль 2022 в части насчитывается 157 человек. Большинство из них имеют офицерские чины. За руководство отвечает полковник Сергей Дурягин 1974 года рождения.

В мирное время часть дислоцируется в двух городах – это Калининград и Черняховск. Сейчас военные подразделения выполняют задачи, связанные с войной на территории Украины.

Полный список оккупантов можно посмотреть по ссылке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ГУР опубликовало имена российских летчиков, готовящихся для бомбардировки Украины.