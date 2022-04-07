Разведка обнародовала имена оккупантов из Хабаровска, совершающих военные преступления в Украине

В распоряжении украинских разведчиков оказался список оккупантов из хабаровского 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии. Эти военнослужащие путинской армии совершают военные преступления против украинского народа.

В частности, их присутствие было подтверждено в населенных пунктах Киевской области. Список имен захватчиков опубликован на сайте Главного управления разведки Минобороны (чтобы просмотреть данные, доскролльте новость до конца).

Известно, что 748-й ОБОП зарегистрирован по воинской части 6912 в городе Хабаровске. Разведчики представили документы, в которых рассказывается о схеме построения колонн, по которым оккупанты, вероятно, заходили на территорию Украины.

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Указан перечень автомобильной техники (УРАЛы, КамАЗы, БТРы и т. п.) и вооружение, которое везли захватчики. А также имена водителей и старших каждой машины с телефонными номерами последних. В общей сложности это 121 человек.

Кроме этого, есть данные о количестве выданного оккупантам стрелкового оружия и его комплектации, средств ближнего боя, боеприпасов, военных и приборов наблюдения и т. д.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – заявили в ГУР МО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская разведка назвала имена предателей-десантников из Крыма. Был обнародован перечень оккупантов из состава 56-й ДШБр, которая дислоцируется в Феодосии.