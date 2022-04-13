Разведка назвала имена росгвардейцев, совершающих преступления в Украине

Украинские разведчики получили данные по личному составу отряда мобильного спецназначения Росгвардии из Нижнего Новгорода. Эти оккупанты совершали военные преступления против народа Украины.

Каждому из них украинские воины обещают: их ждет суд или смерть. Списки оккупатов опубликованы на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих отряда мобильного специального назначения управления росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, совершивших военные преступления против народа Украины. Ублюдки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед им. ГУР гарантирует!" - отмечают разведчики.

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В распоряжении разведчиков оказались личные дела воюющих в Украине рашистов. В них - фото военных преступников, информация об их домашних адресах, образовании, воинских званиях и должностях. А также весь "трудовой путь" до превращения в убийц, насильников и мародеров.

Указано даже, какие языки знают оккупанты и бывали ли раньше за границей.

Полную базу можно увидеть здесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия оставила воевавших против Украины солдат без доплат и планирует теракты на территории РФ, чтобы обвинить наше государство. Об этом стало известно украинской разведке.