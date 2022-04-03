Разведка назвала имена оккупантов из Крыма, которые совершают военные преступления против Украины

Украинские разведчики установили и обнародовали имена предателей-десантников из оккупированного Россией Крыма. Полный список личного состава 56 десантно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Феодосии, доступен для ознакомления.

Военнослужащие из этого подразделения совершают военные преступления против украинского народа. Полный список предателей опубликован на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 56-й десантно-штурмовой бригады в/ч 74507 г. Камышин, Волгоградской области (Феодосия, Крым), совершающих военные преступления против народа Украины", - отметили в ГУР МОУ.

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Там напомнили: каждый преступник, причастный к совершению военных преступлений против мирных граждан Украины, предстанет перед судом. И каждого догонит ответственность за содеянное.

В списке - имена и личные номера крымских десантников, их должности и звания, этническая принадлежность, данные об учебных заведениях, которые они заканчивали, даты начала службы и информация о семьях оккупантов.

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