Разрыв шаблона: ВСУ взяли в плен учителя русского языка из Горловки, который дома говорит на украинском. Видео

Военные Вооруженных Сил Украины взяли в плен троих "мобилизованных" оккупантами в Горловке Донецкой области. Один из них оказался учителем русского языка, который общается с семьей по-украински.

Видео с пленными 24 апреля обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Во время допроса "мобилизованных" из ОРДЛО один из них, отвечая на телефонный звонок из дома, заговорил на украинском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Он объяснил, что дома он и его родные говорят только по-украински.

"Вы понимаете вообще масштаб абсурда? Путин пришел защищать русскоязычных, которые дома разговаривают на украинском языке, которые в результате поехали убивать украинцев, но сами попали в плен", – обратился к пленному учителю военный ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ депортированных украинских детей хотят учить русскому языку. По мнению российских чиновников, они "не в достаточной степени владеют языком".