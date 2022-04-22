Разрушено около 30% инфраструктуры Украины, на ее восстановление понадобится $100 млрд, – Кубраков
По данным министра инфраструктуры Александра Кубракова, которые он привел в эфире национального телемарафона, в настоящее время разрушено около 30% инфраструктуры Украины. На ее восстановление понадобится примерно 100 млрд долларов, которые должны поступить от западных партнеров.
Относительно времени, необходимого для восстановления объектов транспортной инфраструктуры, разрушенных войсками государства-террориста россии, по оценкам министра, некоторые можно отстроить за год, для более сложных может понадобиться до двух лет.
Однако, о комплексном восстановлении можно будет говорить после победы. Пока же приоритетными, по его словам, являются "финансирование армии, наших военных сил, закупки вооружения и содержание тех обязательных социальных платежей, которые должно делать государство".
Обеспечить необходимые 100 млрд долларов, считает Кубраков, можно из двух источников.
"Арестованные активы российской федерации, которые сейчас есть по всему миру – например, арестованные активы Центробанка российского, активы их компаний... Второй источник – и об этом мы слышим на уровне официальных заявлений Еврокомиссии, на уровне официальных заявлений наших партнеров из Великобритании, США и Канады – точно будет так называемый recovery-план Украины, который будет включать в том числе и восстановление нашей инфраструктуры, наших городов, нашей экономики", - рассказал министр.
Текущие работы по восстановлению разрушенных объектов транспортной инфраструктуры носят временный характер и не являются дорогостоящими. В зависимости от подчинения того или иного объекта, его восстановлением занимаются Укравтодор или местные администрации.
"На прошлой неделе Министерство регионального развития инициировало выделение из резервного фонда около 1 млрд гривен на такие небольшие задачи: первые ремонты, ремонты зданий, замену окон и ремонт таких небольших мостов, которые в четырех областях нашего государства, где это уже можно делать", - отметил министр.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в освобожденных районах Киевской области очищено уже более 300 км дорог и улиц.