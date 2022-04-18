Разрушенные здания и усыпанные обломками улицы: Чернигов показали на видео с высоты

В сети показали видео, на котором четко виден ущерб, нанесенный Чернигову российскими оккупантами. Кадры, на которых видны руины города, разрушенные здания и усыпанные обломками улицы, сняты с беспилотника.

Видео опубликовало издание Sky News. Там напомнили, что в начале апреля российские войска покинули город, оставив после себя разрушенные здания и улицы, усыпанные обломками. До этого в Чернигове шли непрерывные бои.

Напомним: журналисты "Общественное Чернигов" также показали, как выглядит Чернигов после более чем месяца бомбардировок российскими оккупантами. На снятом с высоты с помощью дрона видео видны разрушенные жилые дома, разбомбленные предприятия и чудом уцелевшие среди сплошных развалин древние храмы.

Видео дня

Начинается ролик со съемок на городском стадионе, куда прямо в центр футбольного поля прилетел российский снаряд, оставив огромную воронку и разрушив трибуны и здания спортивного объекта. Били рашисты и по центральной части города, часть построек практически разрушена.

17 апреля в Чернигове на разбомбленном российскими оккупантами стадионе им. Гагарина состоялся первый футбольный матч с начала войны в Украине. Местные волонтеры как смогли убрали поле, после чего стало возможно провести игру. ​

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Черниговщине сотни людей жили в подвале школы, пока в населенном пункте орудовали рашисты. В течение нескольких недель оккупации люди отмечали дни на стене и дверях подвала.