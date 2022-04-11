Разрушенные здания и очереди за водой: журналисты показали фото из разбомбленного оккупантами Мариуполя

Иностранные СМИ опубликовали снимки разрушенного Мариуполя. На кадрах видны обугленные в результате интенсивного обстрела здания, и люди, стоящие в очереди за водой в осажденном городе.

Фото показало издание Sky News. На месте еще недавно процветающего современного города остались одни руины.

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Напомним: ранее маленькая жительница Мариуполя Кира Чебенко, которой удалось вместе с мамой эвакуироваться из осажденного оккупантами города, поделилась ужасными воспоминаниями. Во время побега на подконтрольную ВСУ Украину малышка наступила на взрывное устройство и только чудом осталась жива.

Британская разведка сообщила, что за минувшие сутки ВСУ отбили несколько вражеских атак на Донбассе. Вместе с тем на востоке усиливаются бои за город-герой Мариуполь. Не исключено, что для уничтожения гражданской инфраструктуры населенного пункта оккупанты могут использовать запрещенные боеприпасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Мариуполя, которым удалось бежать на подконтрольную Украине территорию, рассказывают страшные свидетельства о трупах на дорогах, голоде, зверствах кадыровцев и других войск РФ. Некоторые не выдерживают и кончают жизнь самоубийством.