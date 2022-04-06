Размеры России эквивалентны масштабам преступлений против человечности, совершенные ею
Еще раз о геноциде в Буче
Достаточно посмотреть на карту мира, чтобы понять простую истину: размеры России эквивалентны масштабам преступлений против человечности, которые совершили россияне, чтобы захватить такую огромную территорию.
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Источник:Facebook Андрея Ревы