Разлетелись обломки: бойцы НГУ точным ударом уничтожили вражеский танк. Видео

Украинские защитники с начала войны уничтожили более шестисот танков российских захватчиков. Часть моментов ликвидации вражеской техники попадают на камеру.

Новые яркие кадры опубликовал в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Там уточнили, что на этот раз точным ударом отличились бойцы Нацгвардии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как захватчики на танке пытаются свернуть с дороги, проходящей параллельно железнодорожным путям, в поле. Земля на последнем просто сбитая вражеской техникой.

Видео дня

Защитники Украины, обнаружив машину оккупантов, попали в нее точным ударом. Российский танк вспыхнул и разлетелся на обломки.

"єТанчик от Национальной гвардии Украины. Вместе победим!" – говорится в подписи к видео.

Ранее в Генштабе показали уничтоженную колонну российских войск. В частности, боевая бригада ВСУ ликвидировала около 15 единиц техники оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL,на Киевщине ВСУ и бойцы Нацгвардии продолжают уничтожать живую силу и технику врага. Выгнав захватчиков из населенных пунктов и близлежащих лесов, защитники Украины не только обороняются, но и контратакуют.

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