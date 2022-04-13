'Раздели, поставили на колени и расстреляли': свидетели рассказали об убийстве оккупантами мирного жителя Бучи. Видео

В находившейся под контролем российских войск городке Буча под Киевом 16 марта был убит 49-летний Александр Мельничук. Оккупанты заметили, как он что-то делает с телефоном, после чего мужчину отвели от дома – его раздели, поставили на колени и в упор расстреляли.

Соседям захватчики не давали похоронить мужчину, но спустя несколько дней им удалось закопать тело во дворе дома и установить памятную табличку. Это свидетели убийства рассказали журналистам российского интернет-СМИ "Медиазона" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Фотографии трупов со связанными за спиной руками, которые лежали на улицах Бучи, шокировали весь мир. Эти люди были убиты оккупантами выстрелами в затылок. Один из таких казненных – 49-летний Александр Мельничук, который жил на первом этаже дома по Тарасовской улице. Вероятно, российские журналисты решили осветить именно его историю, поскольку мужчина был отцом Евы Карицкой – экс-жены рэпера из Москвы Паши Техника (Павел Ивлеев).

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Женщина говорила, что ее отец решил не уезжать из Бучи после прихода российских войск, но отправил остальных родных подальше от города.

"Папа должен был чуть позже за ними поехать, но там началась жесть и когда была одна-единственная эвакуация из его дома, он еще с одним мужчиной повез раненого в больницу. Когда они вернулись, то эвакуация уже закончилась, никого уже не было", – рассказала она.

Так в городе мужчина прожил еще две недели. По словам соседей, 16 марта оккупанты заметили, что он что-то фотографирует рядом с домом. Они схватили его, завязали глаза, отвели к деревьям на краю двора и застрелили. После этого российские солдаты не разрешали соседям хоронить убитого – они смогли сделать это лишь через несколько дней, на неглубокую яму установили табличку: "Сашка. Кв. 3. 16.03.22".

"Вот отсюда, со скамеечки, завязали глаза, повели вот туда в кустики. Он сюда пришел с солдатами пообщаться. Сидел вон там на скамейке, ее сейчас уже поломали, вынул мобильный телефон… начал звонить или фотографировать, ну, что-то делать. Потом они обыскали его рюкзак, там еще было устройство, от которого можно заряжать телефон. А телефон отобрали и разбили, это в двенадцать или около часу", – рассказала жительница Бучи Любовь Степановна.

По ее слова, захватчики были без масок, в каске, имели обычную славянскую внешность. Люди с ними не общались, только спрашивали "разрешите пройти". Женщина отметила, что это был экипажа танка, который стоял у их дома.

"Это то, что я видела с третьего этажа. А как расстреливали – не видела, его вон там убили, оттуда ничего не видно", – добавила она.

Еще один бучанец Сергей подчеркнул, что оккупанты убили несколько человек – троих жители закопали во дворе, еще двоих он не знает, где именно. Мужчина утверждает, что Александр Мельничук фотографировал, как оккупанты грузили снаряды.

"Здесь танк стоял. Они его просто вывели, раздели, поставили на колени и в упор расстреляли. Тело лежало, не было возможности похоронить. Просто не давали, говорили, пускай лежит, они даже своих не хоронили. Квартиры мародерили, а своих похоронить – нет. Тут тела их оставались, наши их забирали уже… Потом бабушка с дедушкой, они здесь жили в пятом подъезде, никуда не уезжали, просто пришли и Сашу закопали", – рассказал житель Бучи об убийстве оккупантами мирного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче на Киевщине количество убитых оккупантами мирных жителей превысило 400 человек. Однако это только те тела, которые были найдены с тех пор, как город был освобожден украинскими защитниками.