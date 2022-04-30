Разбомбленные дома и дым над 'Азовсталью': Мариуполь показали с высоты. Видео

В сети появилось видео, которое показывает блокадный Мариуполь с высоты. На его кадрах видны разрушенные обгоревшие дома и дым над комбинатом "Азовсталь".

Видео 30 апреля распространила пресс-служба городского совета Мариуполя в официальном Telegram-канале. "Мариуполь. Так сегодня выглядит "Азовсталь"", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

В горсовете напомнили, что более тысячи мирных жителей и 600 раненых защитников Мариуполя в военном госпитале ждут спасения.

Ранее президент страны-агрессора РФ Владимир Путин публично отдал приказ прекратить штурм "Азовстали" и заявил, что в Мариуполе якобы прекратились боевые действия. Несмотря на это российские оккупанты продолжили наносить удары по комбинату из всех видов оружия.

А кремлевская пропаганда перестала освещать бомбардировки Мариуполя.

По информации первого командира полка "Азов" Андрея Белецкого, в подземельях "Азовстали" укрываются от обстрелов по меньшей мере 2 тысячи мирных жителей.

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