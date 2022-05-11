Раввин Украины о 'денацификации': россияне сами поступают как нацисты – мучают, насилуют, убивают

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман заявил, что все лозунги оккупантов и самого диктатора Кремля Владимира Путина о "денацификации" в нашей стране не выдерживают ни малейшей критики. Российские захватчики вторглись на территорию суверенной земли и неприкрыто совершают преступления своих предшественников – нацистов Третьего Рейха.

Об этом глава украинских иудеев сказал в интервью "Голосу Америки". Он убежден, что армия захватчиков сама нуждается в том, что в ее рядах провели ту самую "денацификацию", о которой любят разглагольствовать на пропагандистских телеканалах в РФ.

"Вчера они "денацифицировали" древнейшее еврейское кладбище в Глухове. Они провели "денацификацию" в Бабьем Яру, еврейские могилы в Берковцах, Харькове, Белой Церкви. Это, может, называется "денацификация"? Или, например, о Мариуполе. Мы брали интервью у девушки из Мариуполя, у которой отец еврей. Он был убит российским минометным оружием. Его похоронили, присыпали землей прямо во дворе. Вчера или сегодня его перезахоронили. Тоже "денацификация"?", – с горечью отметил раввин.

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Реувен Асман напоследок добавил, что россияне действительно много лет подвергаются коллективному и массовому зомбированию. Но достаточно своими глазами увидеть, что делает их армия в Украине, что бы понять: "высокие идеи", с которыми оккупанты ступили на украинскую землю не выдерживают никакой критики, они всего лишь убийцы, насильники и мародеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские пропагандисты еще в первые дни после вторжения армии РФ в Украину пытались оправдать развязывание войны выдумками о преследовании этнических евреев. Их сразу же высмеяли украинские раввины и обычные завсегдатаи синагог;

– гарант Владимир Зеленский эмоционально обратился к правительству и народу Израиля с просьбой оказания практической помощи против войны с оккупантами. Он сравнил военные преступления российских войск с теми, что творили солдаты вермахта по отношению к евреям во времена Второй мировой.