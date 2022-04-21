Расстрелянных российскими оккупантами маму и ее дочь в Буче нашли через месяц: не успели уехать

В Буче под Киевом на днях обнаружили погибшими 14-летнюю Аню Мищенко и ее маму Тамилу. Месяц родные и друзья думали, что они эвакуировались. Оказалось, что не успели, российские солдаты расстреляли их в родной Буче.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Война застала семью 14-летней Ани Мищенко в Буче. Девочка вместе с мамой, бабушкой и старшим братом жили в квартире, куда переехали несколько лет назад из Ворзеля.

Папа Ани умер девять лет назад. Вышел покурить утром на улицу и остановилось сердце. Поэтому Аню воспитывала мама. Чуть позже они продали дом в Ворзеле и переехали в Бучу, тут девочка пошла в школу с углубленным изучением иностранных языков.

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"5 марта мне позвонила Тамила и сказала, что все они эвакуировались. Так получилось, что старший сын Женя вместе с бабушкой должны были ехать эвакуационными автобусами на следующий день. А хозяйка магазина, где работала Тамила, предложила ей выехать с ними в микроавтобусе 5 марта.

Я еще попросила Тамилу обязательно с нами связаться, как только она приедет на место. Она пообещала, сказала, что на всякий случай переписала все телефоны на бумажку, вдруг россияне отберут телефоны на блокпосту. Это был наш последний разговор", – вспоминает близкая подруга семьи Катерина Василенко.

Но ни на следующий день, ни через неделю Тамила на связь не вышла. Ее старший сын с бабушкой благополучно выехали 6 марта из Бучи на специальных автобусах, добрались до Ивано-Франковска.

"Все думали, что они в безопасности, просто не могут выйти на связь. Мало ли что, телефоны отобрали, бумажку с номерами потеряли. Правда, моя мама говорила, что что-то не так, слишком долго от них нет вестей. Но я успокаивала, на войне всякое бывает, найдутся", – говорит Катерина.

Но через месяц, когда Бучу освободили от оккупантов, тела Тамилы, Ани и их друзей обнаружили в расстрелянном микроавтобусе. Они так и не успели выехать в безопасное место. Почему-то микроавтобус поехал не через центр Бучи и переезд, а другим путем. А там уже стояли российские войска, они и открыли огонь.

На опознание ездил родственник семьи Тамилы, он и сообщил о том, что случилось. Затем старший сын Женя поехал в город, чтобы похоронить по-человечески маму и сестру. Бабушка так и не знает пока, что с ними произошло.

Катерина рассказывает, что Аня была очень необычной девочкой, не такой как ее сверстницы.

"Она словно из прошлого века. Она не думала о ногтях и ресничках. Она с детства увлекалась рисованием. Писала даже портреты, некоторые у нее покупали. Мы как-то ехали с ней в машине, она рассказывала, что хочет стать художницей. Потом призналась, что не хочет иметь большую семью. Я ее спрашиваю: "Почему?" А она говорит, что все художники бедные, поэтому у нее не будет денег, чтобы растить детей.

И еще она словно предвидела все. Она сказала в январе, что если будет война, то она не хотела бы в ней выжить. "Как потом смотреть на все, что произойдет", – пояснила она. Словно все знала", – говорит Катерина.

Аня изучала иностранные языки в школе. Говорила, что английский ее не очень интересует, поскольку он уже "затасканный", ей больше нравился испанский.

Всего в Буче по официальным данным погибло более 400 человек.