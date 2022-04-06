Расстреляли пулей размером с палец: дочь убитой оккупантами жительницы Бучи опубликовала душераздирающий пост

Среди убитых российскими оккупантами людьми в Буче была женщина, фотографии которой разлетелись в сети. Она почти месяц пролежала на асфальте посреди города вместе с другими жертвами солдат Кремля.

Дочь убитой опубликовала пост о том, как нашла мать и где ее тело находится сейчас. По словам девушки, женщина оставалась всего 15 минут дороги, чтобы добраться домой. Ее расстреляли пулей, размером с человеческий палец.

Жертву российской агрессии нашли сразу после освобождения Бучи. В этот день она должна была праздновать свой День рождения. Тело погибшей забрали на дополнительную экспертизу для официального установления причин смерти и документирования очередного преступления армии РФ против народа Украины.

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"Ты позволила тебя найти в свой день рождения, но я до сих пор не могу забрать даже твоего тела, потому что вас так много и вас всех вместе куда-то забрали. Они говорят куда, но не говорят, есть ли ты у них. Они не знают, ибо к сожалению вас там так много, – пишет дочь умершей в посте.

Девушка взбешена тем фактом, что кто-то считает фотографии погибших в Буче постановкой. "Для меня это живая картинка, которая снова и снова всплывает у меня в голове. Война пришла не только в мою страну. Она пришла в мой дом и забрала, нет, точнее украла… мою вселенную", – делится дочь.

Она уверена, что патологоанатомы убедятся, что ее мать убили и напишут в документах о геноциде украинского народа. "Если бы в книгах по истории писали не "сухие" факты с цифрами, а смогли передать хоть 1% того, что испытывают сейчас люди… то больше бы никто не захотел этих вопиющих "можем пАвтарить"", – подытоживает девушка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мир поразили фотографии из недавно освобожденной Бучи. Зеленский заявил, что России придется ответить из зверства, которое она совершила в оккупированном городе.